(Adnkronos) - L'AfD scende in campo con un proprio candidato alla carica di presidente della Germania: secondo quanto appreso dalla Bild, si tratta dell'ex calciatore della nazionale Thomas Berthold, 62 anni, che in carriera ha vinto i Mondiali di Italia '90 e ha giocato anche in Serie A con le maglie di Verona e Roma. L'AfD non ha ancora confermato ufficialmente il nome del suo candidato. La presentazione avverrà domani a Berlino, nel corso di una riunione a porte chiuse che vedrà la partecipazione di 30 esponenti politici dell'AfD, sia a livello federale che statale.

Berthold non ha alcuna possibilità concreta di diventare il prossimo Presidente federale. La Cdu e la Csu hanno infatti candidato Ilse Aigner (61 anni, Csu), attuale Presidente del Parlamento bavarese, una scelta sostenuta anche dalla Spd e dai Verdi, il che assicura alla candidata dell'Unione la conferma certa della conferma dell'Assemblea federale che il 30 gennaio sarà chiamata ad eleggere il successore dell'attuale Presidente Frank-Walter Steinmeier.

Non è la prima volta che l'AfD propone un proprio candidato alla presidenza federale: in occasione delle elezioni del 2022, il partito aveva puntato sull'economista e pubblicista Max Otte (62 anni). Ora è la volta dell'ex calciatore Berthold.