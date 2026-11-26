(Adnkronos) - Stefano Barigelli è stato designato direttore del Corriere della Sera. Il consiglio di amministrazione di Rcs Mediagroup, riunitosi oggi sotto la presidenza di Urbano Cairo, ha designato all’unanimità Barrigelli per la nomina. Il direttore designato si insedierà una volta compiute le prescritte procedure. Il cda ha espresso "il proprio apprezzamento a Luciano Fontana per l’attività svolta in questi oltre undici anni di direzione del Corriere della Sera, nel corso dei quali ha dato un importante impulso allo sviluppo digitale del Corriere e alla crescita degli abbonamenti, salvaguardando, anche nell’attuale contesto di profondi cambiamenti, i valori di autorevolezza, indipendenza e qualità dell’informazione".

Il consiglio di amministrazione ha espresso "i propri migliori auguri al direttore designato Stefano Barigelli, il cui compito sarà di guidare il Corriere della Sera in questa nuova fase di grande trasformazione, con l’obiettivo di rinnovarsi senza perdere il legame con la propria storia e continuando a rappresentare un punto fermo per chi cerca informazione affidabile, autorevole e di qualità".