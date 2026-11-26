Feminas, Coldiretti premia nove donne che hanno dato lustro alla Sardegna - Notizie

Dalla magistrata che ha fatto della dignità delle persone e delle possibilità di riscatto sociale un elemento centrale del proprio impegno professionale alla giornalista diventata uno dei volti dell'informazione televisiva nazionale. Dall'imprenditrice che ha trasformato il pane della terra dei centenari in un progetto di crescita e sviluppo per le aree interne della Sardegna alle donne che con il proprio talento hanno conquistato i palcoscenici della musica, del cinema e dello spettacolo. E ancora, l'eccellenza della ricerca scientifica, una giovanissima campionessa del mondo e una religiosa che attraverso lo sport e l'accoglienza restituisce fiducia e speranza ai ragazzi più fragili. Sono le nove Feminas 2026, premiate oggi a Cagliari da Donne Coldiretti Sardegna.Dal 2016 il premio racconta il contributo delle protagoniste sarde alla crescita della società, il loro legame con l'Isola e le strade che hanno aperto alle nuove generazioni. "In dieci anni abbiamo raccontato donne che, con passione e sacrificio, hanno aperto strade anche per altre - sottolinea Maria Gina Ledda, coordinatrice regionale di Donne Coldiretti Sardegna - e oggi continuiamo a dare voce alle loro storie perché possano incoraggiare soprattutto le più giovani a credere nelle proprie capacità".Per la categoria Istituzioni, il riconoscimento è andato a Maria Cristina Ornano, magistrata e presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, per il suo impegno al servizio della giustizia, la tutela della dignità delle persone e l'attenzione ai percorsi di reinserimento sociale.Per il Giornalismo premiata Stefania Pinna, originaria di Macomer e volto di Sky TG24, protagonista del racconto di importanti avvenimenti nazionali e internazionali, per la professionalità, l'autorevolezza e la capacità di rendere accessibile al pubblico la complessità dell'attualità.Il premio per l'Agricoltura è stato assegnato a Viviana Sirigu, fondatrice di Kentos a Orroli, che...

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