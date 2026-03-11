Torna oggi, mercoledì 11 marzo, alle 21.20 su Rai 2, 'Stasera tutto è possibile', il comedy show condotto da Stefano De Martino con il secondo appuntamento a tema 'Step Duel'.

Tra gli ospiti: Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Brenda Lodigiani, Nek, Aurora Leone e Fabio Balsamo dei 'The Jackal'. Tornerà, poi, Claudio Lauretta nei panni di Gerry Scotti.

La parola d’ordine dello show - in onda, come da tradizione, dall’Auditorium Rai di Napoli - resta la stessa di sempre: divertirsi, tra leggerezza e risate. Tutti gli ospiti si mettono in gioco e improvvisano nelle varie prove, a cominciare dall’immancabile icona del programma: 'La Stanza inclinata'. Tra gli altri giochi della serata: 'Stammi dietro dance', 'Segui il labiale' e 'Do re mi fa male'.

Presenti, in ogni puntata, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.