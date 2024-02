Riola

L’ultima una gattina bianca che la famiglia spera di poter ritrovare

Oltre 20 gatti sono spariti negli ultimi tempi a Riola Sardo. L’ultimo episodio riguarda una gattina bianca di 9 mesi, che la famiglia spera ancora di poter rivedere.

“È sparita da quattro settimane senza lasciare traccia”, spiegano. “Pensiamo possa stata essere rubata o avvelenata”.

La zona è quella nei pressi della scuola elementare.

“Le sparizioni stanno diventando numericamente importanti. Un nostro vicino ha quantificato in 26 i gatti spariti. Lui ha anche presentato denuncia ai carabinieri”, continuano dalla famiglia della gattina scomparsa.

“Tra i tanti uno è tornato con il collo lacerato, questo fa pensare che magari possano esserci trappole per catturarli e poi far loro del male”, continuano. “Non escludiamo che qualcuno possa anche averla vista e l’abbia caricata in macchina, anche perché è molto particolare: ha il manto bianco con gli occhi celesti”.

