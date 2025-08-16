(Adnkronos) - Tre persone sono morte in una sparatoria oggi, sabato 16 agosto, a Forio d'Ischia nel Napoletano. Sul posto i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda, ritenuta ancora poco chiara.
A rendere noto il fatto anche il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, che ha postato il video subito dopo quanto accaduto.
