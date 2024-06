Sorradile, tutti i candidati alle elezioni comunali

A Sorradile la competizione che porterà alla vittoria delle elezioni comunali vede una corsa a due tra Giampaolo Loi, candidato con la lista “Sorradile Una Comunità che Vive”, e Massimo Zaru, rappresentante di “Uniti per Sorradile”. I cittadini avranno la possibilità di votare sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Con i seggi pronti ad accogliere gli elettori, l’attesa per conoscere il futuro amministrativo di Sorradile è alta. Lista “Uniti per Sorradile” (Massimo Zaru sindaco). Candidati consiglieri: Federica Campus, Federico Cau, Marco Congiu, Lucia Deias, Giorgia Fadda, Fabrizio Obinu e Bachisio Piga. Lista “Sorradile. Una comunità che vive” (Giampaolo Loi sindaco). Candidati consiglieri: Stefano Carta, Leonardo Fadda, Piera Rosa Fadda, Rosa Maria Stella Firinu, Paolo Mannu, Ferdinanda Anna Putzolu, Giovanna Rita Salaris, Antonella tatti e Giovanni Antonio Zaru. In piccoli comuni senza il voto disgiunto, le elezioni comunali si svolgono in modo semplice. Gli elettori ricevono una scheda elettorale con i nomi dei candidati sindaci e le

