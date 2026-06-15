(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala, Pd e M5S crescono. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci aggancia la Lega. Sono le novità del sondaggio Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 15 giugno 2026. Fratelli d'Italia rimane ampiamente il primo partito anche se cede lo 0,4%.

La formazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni scende al 27,9%: si riduce il vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein, che guadagna lo 0,1% e arriva al 22,1%. Passo avanti anche del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che passa dal 13,1% al 13,3%. In ascesa anche Forza Italia, che guadagna lo 0,2% e ora vale il 7,2%. Verdi e Sinistra sono stabili al 6,5%, mentre la Lega cede lo 0,3% e scende al 5,3%. Il partito di Salvini viene agganciato da Futuro Nazionale: la 'creatura' di Roberto Vannacci prosegue la sua crescita, sale dello 0,5% in una settimana e arriva al 5,3% perfezionando l'aggancio.

Seguono staccate Azione di Carlo Calenda (3,1%), Italia viva di Matteo Renzi al 2,4%, +Europa all'1,6% e Noi Moderati all'1,1%.