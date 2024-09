Solarussa, ore di apprensione per la scomparsa di un'anziana

Ore di grande apprensione a Solarussa, dove un’anziana, ospite della Comunità alloggio, era scomparsa senza lasciare traccia. La donna, affetta da problemi di orientamento, era uscita dalla struttura nella prima mattinata, e da quel momento si erano perse completamente le sue tracce. L’allarme è scattato subito, con i dipendenti della cooperativa che gestisce la Comunità impegnati in una ricerca senza sosta. La situazione ha messo in allerta l’intero paese. Il sindaco Mario Tendas, preoccupato per le sorti della donna, ha lanciato un appello sui social, chiedendo la collaborazione dei cittadini per ottenere qualsiasi informazione utile che potesse aiutare a rintracciarla. Le ricerche sono durate alcune ore e per l’anziana si è temuto il peggio. Fortunatamente, nel tardo pomeriggio, la donna è stata ritrovata sana e salva. Era in una zona non lontana dalla Comunità, visibilmente confusa ma illesa. Il sindaco Tendas ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alle ricerche, sottolineando come la tempestività e lo spirito di solidarietà della

