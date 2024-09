Ruinas onora la memoria del finanziere Efisio Satta

Venerdì a Ruinas si è svolta una cerimonia commemorativa in onore del finanziere Efisio Satta, Medaglia d’Argento al Valor Militare. L’occasione è stata quella del 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. L’evento è stato organizzato dal Comando provinciale di Oristano e dall’amministrazione comunale di Ruinas. Presenti alla cerimonia, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia e Sicurezza, il sindaco Gianni Tatti, i consiglieri comunali, e numerosi abitanti del paese. Particolarmente toccante è stata la partecipazione degli alunni della Scuola secondaria di primo grado, che hanno reso omaggio alla memoria del concittadino. La cerimonia ha avuto inizio con la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa di San Giorgio martire. Al termine della funzione, un corteo silenzioso ha deposto una corona d’alloro ai piedi del busto commemorativo di Efisio Satta, situato sulla suggestiva scalinata adiacente alla chiesa. Il corteo ha poi proseguito verso la via dedicata al Finanziere, dove il sindaco e i familiari di Satta hanno svelato una lapide in sua memoria. Un picchetto in armi ha reso gli onori

