Riproposto anche quest'anno il progetto gestito dal Plus dei trentadue comuni

Mogoro

Riproposto anche quest’anno il progetto gestito dal Plus dei trentadue comuni



Riparte “Creative GenZ”, il progetto di “Non solo Web” promosso dal Plus Ales – Terralba: tra laboratori e attività, i ragazzi dei trentadue comuni del distretto potranno approfondire l’uso consapevole del web e dei social, scoprire delle nuove passioni e donare un nuovo volto ai propri paesi.

Riservato ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni, nati dunque tra il 2006 e il 2012, il progetto sarà caratterizzato da numerose iniziative gratuite in programma per tutto il 2024. In base al numero di iscritti, verranno organizzati dei laboratori creativi di murales e lezioni di musica elettronica per diventare Dj.

A questi si aggiungono delle esperienze di telecronaca e report creativi e tante attività in compagnia.

È possibile iscriversi tramite il proprio comune di residenza, entro il 9 gennaio: i ragazzi che si erano già iscritti al progetto “Non Solo Web” ed a “Giochi senza frontiere” non dovranno rinnovare l’iscrizione.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al numero 324.866.7605 o visitare la pagina Facebook del distretto Plus Ales – Terralba.

Venerdì, 5 gennaio 2024

