È atteso un fine settimana invernale in Sardegna, con un peggioramento delle condizioni meteo: per i prossimi tre giorni – secondo le previsioni di Dario Secci, meteorologo di Sardegna Clima – sono attese piogge e anche neve su alcuni rilievi dell’Isola.

Pioggia confermata anche dalle previsioni di Arpas Sardegna, che parlano per oggi di “cielo coperto con precipitazioni nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, sparse con cumulati fino a moderati sul settore occidentale, isolate a cumulato debole altrove”.

Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento sui settori occidentali e in lieve diminuzione altrove. I venti soffieranno prevalentemente deboli meridionali, con rinforzi fino a moderato lungo le coste. I mari saranno mossi, con moto ondoso in aumento in nottata sul settore occidentale.

Domani – sabato 5 gennaio – il cielo sarà ancora coperto, con precipitazioni sparse e cumulati localmente moderati. Le temperature saranno in diminuzione, anche se generalmente moderata.

I venti soffieranno deboli occidentali in mattinata; in rotazione e rinforzo da nord-ovest nella seconda parte della giornata, localmente fino a burrasca o burrasca forte sulle coste e sui rilievi. Tra i mari, sarà molto mosso il Tirreno e fino a molto agitati gli altri bacini. Previste mareggiate dalla serata sulle coste esposte.

Il maltempo proseguirà anche per le giornate di domenica e lunedì. Le previsioni di Arpas Sardegna annunciano “cielo generalmente molto nuvoloso, con precipitazioni da isolate a sparse”.

Le temperature tenderanno a calare domenica e poi rimarranno stazionarie. I venti soffieranno moderati o forti da nord-ovest. Per lunedì pomeriggio è attesa una attenuazione.

I mari saranno molto mossi sui bacini orientali, agitati o molto agitati sui restanti bacini, con mareggiate sulle coste esposte nella giornata di domenica, ma in attenuazione lunedì.

Anche le previsioni dell’Aeronautica militare annunciano pioggia sull’Oristanese fino alla giornata di martedì 9 gennaio, con probabilità che varia dal 35-45% al 75%.