Slotspalace casinò: la punta di diamante del divertimento online!

Giochi da casinò o scommesse sportive? C’è chi preferisce il tavolo verde e chi ama piazzare un pronostico sulle competizioni agonistiche. E c’è chi preferisce entrambe le opzioni. Con Slotspalace casinò non c’è problema: gli appassionati di betting e di gambling possono scegliere il passatempo online preferito per divertirsi nel tempo libero.

Basta una connessione stabile, un portatile o un telefonino. Slotpalace è ottimizzato per smartphone e grazie all’interfaccia semplice e intuitiva consente una navigazione facile e veloce. Regolarmente in possesso della licenza internazionale di Curacao, la piattaforma assicura la legalità di tutti i giochi disponibili. E grazie agli “Speciali”, ossia Collezioni d’arte, Boutique e Programmi VIP, il divertimento è assicurato.

Le Collezioni d’arte firmate Slotspalace casinò rendono il gioco online molto più divertente e originale. Il meccanismo è semplice. Ogni collezione è composta da un numero variabile di pezzi virtuali: da un minimo di tre a un massimo di sei. In totale esistono sette collezioni. Per ottenere un pezzo è necessario completare una sfida: ad esempio, versare il primo deposito, giocare 50 spin, effettuare un prelievo, scommettere con il saldo reale per tre giorni e così via. Le sfide sono molteplici. Per ogni Collezione completata si ottengono punti-diamante. I punti diamante possono essere utilizzati nella sezione Boutique, o meglio, possono essere scambiati con denaro bonus, freebet e giri gratuiti. I punti-diamante possono essere acquisiti anche tramite il deposito (5% della somma si trasforma in punti) o attraverso le scommesse (1.000€ di scommesse piazzate = 1 punto).

Insomma, attraverso le sfide, i punti virtuali e le Collezioni, giocare su Sportaza casinò diventa molto più dinamico ed entusiasmante. Non si tratta solo di tentare la fortuna, ma si tratta di costruire un vero percorso personale, giorno dopo giorno, fatto di traguardi e ricompense. Occhio agli Spin Rally, ossia tornei a tempo con montepremi variabili, e ai Programmi VIP, con cui accedere a vantaggi esclusivi e personalizzati.

Slotspalace casinò si avvale inoltre di prestigiose partnership con le migliori software house specializzate nella progettazione di giochi live e slot machine. Aziende del calibro di NetEnt assicurano la semplicità e la gradevolezza del gameplay e l’affidabilità dell’RTP (il Return To Player, ossia il ritorno teorico della vincita che indica la frequenza di pagamento della slot o di alcuni giochi di carte/da tavolo). E a proposito di giochi, il palinsesto del casinò comprende i live di roulette, poker, blackjack, dadi, texas hold’em, Monopoly, pachinko e centinaia di slot machine di ogni tipo, con ogni ambientazione ed RTP. Senza dimenticare le scommesse sportive, l’ippica e i virtuali.

Depositi e prelievi su Slotspalace casinò possono essere effettuati mediante bonifico bancario, con Visa, Mastercard e criptovalute tipo MuchBetter, Bitcoin, Lightcoin, Etherium, Ripple ed altre ancora. Ammesse anche le operazioni con portafogli elettronici (e-wallets). Tutte le transazioni sono veloci e sicure e non sono applicate commissioni. Il deposito minimo è pari a 10€. Prelievo massimo: 5.000€ (con bonifico o criptovalute).

