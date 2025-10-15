Six Kings Slam, Sinner travolge Tsitsipas all'esordio - Rivivi il match

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo tirato a lucido dopo il ritiro a Shanghai e nei quarti del Six Kings Slam batte Stefanos Tsitsipas 6-2 6-3 in un'ora e 15 minuti. Per l’azzurro, campione in carica a Riad, match sotto controllo fin dai primi minuti e mai in discussione. Ora la sfida a Novak Djokovic in semifinale, domani non prima delle 20 ora italiana.

Subito evidenti le differenze di tenuta fisica e mentale tra i due giocatori. Jannik accelera fin dai primi minuti, annulla il greco e strappa tre break consecutivi per arrivare al 5-0. Poi Tsitsipas reagisce, tira fuori un po’ d’orgoglio, strappa il break nel sesto game, tiene il primo turno di battuta e accorcia sul 5-2. L’ottavo game è il più combattuto del primo set e finisce ai vantaggi: lo strappa Jannik, che chiude il primo parziale in 35 minuti e più del 70% di prime messe in campo.

Il secondo set segue lo stesso copione. Sinner parte con un break fulminante e non lascia spazio alle iniziative dell’avversario, completamente in balia del ritmo imposto dal numero 2 del ranking. L’azzurro è sempre solido in battuta e dopo aver consolidato il break ne strappa un altro nel terzo gioco. Ritmi irresistibili per Tsitsipas, che comunque prova a ridurre il passivo nei momenti di pausa di Jannik e dopo un controbreak nel quarto gioco tiene il turno di battuta per il 3-2. La fiammata si esaurisce lì. Poi Jannik torna a premere sull’acceleratore e chiude il match.

Sinner affronterà ora Novak Djokovic, già qualificato alla semifinale (proprio come Alcaraz, grazie al maggior numero di Slam vinti in carriera).