Sinner, senti Kopriva: "Un onore giocare contro Jannik agli Us Open". La ‘promessa’ di Vit per la sfida al numero 1

(Adnkronos) - La prima partita nel tabellone principale degli Us Open è un momento da incidere nella memoria. E se di fronte c’è un numero uno come Jannik Sinner, l’evento moltiplica la sua portata. Vit Kopriva lo sa e se la ride, ripensa alle tante difficoltà superate negli anni ed è pronto a godersi con serenità il primo turno a New York, domani 26 agosto. Per cercare di fare uno scherzetto al fuoriclasse azzurro, campione in carica: "Sono qui per fare del mio meglio. Giocare con il numero uno è qualcosa di speciale nel tennis e non capita spesso", racconta via Whatsapp all’Adnkronos.

Per lui sarà una sfida inedita, la prima contro un dominatore del ranking. "Penso che affrontare giocatori come Sinner serva sempre, aiuta a migliorare. E poi ci sarà un grande palcoscenico, tanti tifosi riempiranno le tribune e faranno il tifo per lui. Anche questo è il bello di certi match. È speciale, soprattutto con un campione come Jannik, ancora giovane ma destinato a diventare leggenda di questo sport".

Durante la chiacchierata, Vit ricorda il momento del sorteggio con un sorriso: "Quando ho visto che avrei dovuto affrontare Sinner non ero scioccato, ma sorpreso. Non è stato un buon accoppiamento per me, ma lavorerò per fare del mio meglio".

Kopriva viene da una lunga gavetta e ha compiuto 28 anni prima di Wimbledon, festeggiando con il suo best ranking, il numero 78. Conseguenza della prima vittoria in uno Slam, quella del 25 maggio al Roland Garros contro Monteiro. Oggi arriva agli Us Open da numero 89: "Sono per la prima volta nel main draw e per me è una situazione nuova. Ho fatto del mio meglio nella stagione sulla terra rossa e i risultati mi hanno aiutato. Ora l’obiettivo è fare bene anche qui".

Il bello è che, in questa stagione, la sfida con Sinner sembrava scritta nel destino: "Avremmo potuto incontrarci a Cincinnati, ma il mio match non è andato benissimo. Stavolta l’occasione c’è e sono contento, non nascondo che per me sia molto bello. Jannik è un super nice guy, un ragazzo davvero simpatico. Sono onorato della possibilità. Seguo il suo viaggio da diversi anni". In vista del match più importante della carriera, il ceco mette da parte le scommesse e sogna l'impresa: "Non dico niente a me stesso e a nessuno. Prometto solo che farò del mio meglio in campo. Se vincerò, non lo dimenticherò mai. Ora il focus è su come prepararmi al meglio per questo appuntamento".

Kopriva nei mesi scorsi ha battuto Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Il ricordo di quei match è utile per un'analisi interessante sulla grande crescita del tennis italiano: "Ci sono due ragazzi nei primi 10 al mondo, Sinner e Musetti, e tanti altri tra i primi 100. La federazione italiana organizza molti tornei, molti Challenger ed è un aiuto per i tennisti. Progressi così veloci ci sono stati anche per questo, vi hanno aiutato ad avere due giocatori come Jannik e Lorenzo in top ten".

La considerazione finale è un salto indietro di qualche anno. Nel 2021, Vit riuscì a eliminare l’allora numero 10 del ranking Denis Shapovalov a Gstaad: "Ricorderò per sempre quel giorno, ho battuto uno dei migliori al mondo ed è stato incredibile. Non penso però che guardare indietro possa aiutarmi contro Sinner, poi sono successe molte altre cose". Per lui è stato un lungo viaggio, fino alla top 100 raggiunta nel 2025: "Sono concentrato. Ho imparato dal passato, ma stavolta sarà tutto diverso". Mica capita tutti i giorni di esordire nel tabellone principale di uno Slam contro il numero uno. (di Michele Antonelli)

