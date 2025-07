Sinner-Nardi oggi a Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - A Wimbledon 2025 è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner. Oggi, martedì 1 luglio, il numero uno al mondo affronta Luca Nardi al primo turno del torneo. Derby azzurro dunque per Jannik, che sul Centrale se la vedrà contro il numero 94 del ranking dopo il passo falso contro Bublik ad Halle. Ecco orario del match, precedenti e dove vederla in tv e streaming.

Il match tra Jannik Sinner e Luca Nardi nel primo turno di Wimbledon inizierà intorno alle 14 ora italiana. Quello di oggi sarà il primo confronto in carriera tra i due, che non si sono mai affrontati.

Wimbledon 2025 sarà visibile in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, tra cui Sinner-Nardi di oggi, mentre gli altri canali di Sky trasmetteranno le partite più interessanti sugli altri campi.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie