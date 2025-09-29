Sinner-Marozsan 6-1, oggi l'azzurro in campo a Pechino - Diretta

(Adnkronos) - È il giorno di Jannik Sinner. Oggi, lunedì 29 settembre, il tennista azzurro sfida l'ungherese Fabian Marozsan, numero 57 del mondo, - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale dell'Atp 500 cinese. Sinner, sceso al secondo posto del ranking Atp dopo la sconfitta nella finale degli Us Open contro Carlos Alcaraz, nei primi due turni del torneo ha battuto il croato Marin Cilic all'esordio e poi il francese Terence Atmane negli ottavi. Marozsan ha invece battuto due transalpini, Benjamin Bonzi e Alexandre Muller.

In caso di vittoria Sinner sfidererebbe l'australiano Alex De Minaur, che ha superato il ceco Jakub Mensik, costretto al ritiro a causa di un problema fisico.