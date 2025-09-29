Sinner, il tabellone di Shanghai: esordio con Altmaier o qualificato, Djokovic in semifinale

(Adnkronos) - Jannik Sinner si prepara ad affrontare il torneo di Shanghai, in cui potrebbe ritrovare Carlos Alcaraz in finale. Il tennista azzurro, in campo nell'Atp 500 di Pechino, vedrà il proprio swing asiatico culminare nel Masters 1000 cinese, a cui arriverà da campione in carica, che oggi, lunedì 29 settembre, ha svelato il suo tabellone. Sinner, numero due del mondo, partirà dal secondo turno, grazie al bye ottenuto al primo, e sfiderà il vincente della sfida tra il tedesco Daniel Altmaier e un qualificato. Al terzo ci potrebbe essere l'incrocio con l'olandese Tallon Griekspoor o lo statunitense Jenson Brooksby.

Agli ottavi l'azzurro potrebbe pescare il kazako Alexander Bublik o il ceco Tomas Machac, che al secondo turno potrebbe trovare un altro italiano, Mattia Bellucci. I veri pericoli potrebbero poi arrivare ai quarti di finale, quando sulla strada di Jannik potrebbero esserci l'americano Taylor Fritz o il danese Holger Rune. Possibile semifinale contro Novak Djokovic, battuto proprio a Shanghai nella finale dello scorso anno, che a sua volta potrebbe sfidare gli azzurri Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. La sfida con Carlos Alcaraz potrebbe arrivare invece soltanto in finale.

Sulla strada dello spagnolo, che si è ripreso il primo posto del ranking grazie alla vittoria degli Us Open, potrebbe trovare Lorenzo Musetti in semifinale oppure il numero tre del mondo, Alexander Zverev. Musetti esordirà al secondo turno contro l'argentino Francisco Comesana oppure un qualificato, mentre al terzo potrebbe esserci un derby azzurro con Luciano Darderi. Agli ottavi ecco Felix Auger-Aliassime, semifinalista agli scorsi Us Open, oppure il ceco Jakub Mensik, costretto al ritiro per un problema fisico a Pechino, prima di un eventuale quarto di finale contro Zverev.