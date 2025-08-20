Sinner, arrivo a New York e prima passeggiata. Jannik inizia la corsa verso gli Us Open

(Adnkronos) - Per Jannik Sinner inizia la missione Us Open. Dopo il ritiro dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati, il numero uno del ranking Atp ha rinunciato al torneo di doppio misto a Flushing Meadows (che avrebbe dovuto affrontare in coppia con Katarina Siniakova) per preparare al meglio il singolare. Poche ore fa, Sinner è arrivato a New York e si è subito calato nell'atmosfera della città per prendere confidenza. Per lui, passeggiata tra le vie del centro e prima boccata d'ossigeno dopo il malore nel match contro Alcaraz, durato solo 23 minuti.

Sinner ha rinunciato al doppio misto preferendo un paio di giornate di riposo prima di tornare in campo. Jannik dovrebbe tornare al lavoro domani, per ricominciare in vista del primo turno del torneo (giocherà lunedì 25 agosto o martedì 26). Domani, intanto, ci sarà il sorteggio degli Us Open e Jannik conoscerà il suo percorso per difendere il titolo a New York e la posizione numero uno in classifica dall'attacco di Carlos Alcaraz.

