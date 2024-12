Grande successo a Sinnai per la manifestazione "Le Vie del Natale"

Sinnai ha vissuto un momento magico con la manifestazione "Le Vie del Natale", che ha animato le vie Trieste e Roma nella serata di ieri. Le strade del centro cittadino si sono trasformate in un vivace scenario natalizio, attirando un pubblico numeroso come non si vedeva da anni, sia tra i residenti che tra i visitatori provenienti dai comuni vicini.

Un evento ricco di sorprese e tradizioni

L’evento, tenutosi dalle ore 16:00 alle ore 22:00, ha offerto ai partecipanti l’occasione di passeggiare tra le bancarelle di commercianti, hobbisti, artigiani e associazioni locali, scoprendo regali originali e gustando una vasta selezione di prelibatezze. Grigliate di carne e pesce, fritture di calamari, panini, caldarroste e drink sono stati tra i protagonisti gastronomici, grazie agli stand delle attività commerciali locali.

L’atmosfera è stata arricchita dalle performance artistiche e musicali che hanno catturato l’attenzione di grandi e piccini. In via Roma e via Trieste si è esibito il Coro Polifonico S’Arrodia, che ha portato la magia del Natale anche nelle due case di riposo del paese.

Non sono mancati i DJ set con diverse postazioni musicali, le mascotte natalizie, il Royal Circus Ostrica Trio con musica dal vivo, e le spettacolari esibizioni di trampolieri e giocolieri come Arcibaldo, Tianello e Jongo. Per i più piccoli, attività di trucca bimbi e animazione hanno reso l’esperienza ancora più memorabile.

Tradizioni locali e cultura in primo piano

Le maschere tradizionali de Is Cerbus hanno dato un tocco di autenticità alla manifestazione, esibendosi tra le vie e coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera unica e suggestiva.

Un’attenzione particolare è stata dedicata all’arte, con la mostra "Solfeggi Visivi", che ha esposto i lavori realizzati dagli ospiti della comunità alloggio Fratelli Puggioni in via Trieste 52, aggiungendo una dimensione culturale all’evento.

Riconoscimenti e prossimi appuntamenti

Il Sindaco Maria Barbara Pusceddu e l’Assessore alle Attività Produttive Maurizio Boassa hanno espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento, ringraziando le attività commerciali per il loro spirito di partecipazione e il contributo determinante.

La manifestazione "Le Vie del Natale" proseguirà con altri tre appuntamenti imperdibili:

Mercoledì 4 Dicembre : via Roma (dal civico 102 al civico 268) e via Mara (dal civico 1 al civico 30)

: via Roma (dal civico 102 al civico 268) e via Mara (dal civico 1 al civico 30) Venerdì 13 Dicembre : via Giardini (dal civico 1 al civico 37)

: via Giardini (dal civico 1 al civico 37) Venerdì 20 Dicembre: via Pineta (dal civico 20 al civico 47)

"Le Vie del Natale" rappresenta un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera natalizia e riscoprire il valore delle tradizioni locali, celebrando insieme la magia delle festività invernali.

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie