Sinnai, strade dissestate e disagi nei vicoli

SINNAI – Le condizioni delle strade cittadine di Sinnai tornano al centro del dibattito politico. Nell’ultima seduta del Consiglio comunale, il capogruppo di Forza Italia, Walter Zucca, ha presentato un’interrogazione denunciando una situazione «decisamente precaria» in diverse zone dell’abitato, con particolare riferimento ai vicoli e alle vie interessate dai cantieri per la fibra ottica.

Secondo quanto emerso durante la discussione, l’apertura simultanea di numerosi cantieri ha provocato asfalti danneggiati, marciapiedi compromessi e disagi per residenti e automobilisti, rendendo critico lo stato della viabilità urbana.

La risposta della sindaca Pusceddu

A rispondere all’interrogazione è stata la sindaca Barbara Pusceddu, che ha annunciato l’imminente avvio di interventi di ripristino grazie alla disponibilità di nuovi fondi economici. In particolare, l’amministrazione comunale potrà contare su:

100mila euro stanziati dalla Regione Sardegna, destinati esclusivamente alla sistemazione dei vicoli

300mila euro dal bilancio comunale, per il ripristino delle strade più danneggiate e il rifacimento dei marciapiedi

La sindaca ha assicurato che i lavori saranno programmati per affrontare le situazioni più urgenti e ridurre i disagi per i cittadini, soprattutto nelle aree maggiormente colpite dagli interventi infrastrutturali.

Strade e cantieri: una criticità diffusa

Il tema delle strade dissestate a Sinnai resta uno dei più sentiti dalla popolazione, anche alla luce dei continui lavori legati alla modernizzazione delle reti tecnologiche. Una problematica che, come evidenziato in aula consiliare, richiede un coordinamento più efficace tra enti e imprese esecutrici per evitare ulteriori danni alla viabilità.

L’amministrazione comunale ha ribadito l’impegno a monitorare la situazione e a procedere con interventi mirati, mentre l’opposizione chiede tempi certi e controlli più stringenti sui cantieri.