Sindaco Siracusa: "Whoopi Goldberg pronta a trasferirsi qui? Sarebbe grande onore"

(Adnkronos) - I siracusani l'hanno 'adottata' e lei, Whoopi Goldberg, pare aver ricambiato con lo stesso affetto sincero. I rumors la danno pronta a trasferirsi a Siracusa, città che più volte l'attrice e attività ha definito "casa mia" e pare avrebbe scelto, lasciando Stintino, in Sardegna. "Ho letto che ha venduto la casa lì, che poi scelga Siracusa per venire a vivere ce lo auguriamo. Per noi sarebbe un grande onore", dice all'Adnkronos il sindaco Francesco Italia.

Quel che è certo è che in città l'indimenticabile suor Maria Claretta di Sister Act ha trascorso diverse settimane ad agosto. A testimoniarlo le decine di foto sui social. Non una novità, per la verità. "E' stata qui diverse volte negli ultimi anni", dice il sindaco, che lo scorso giugno ha avuto "l'onore di intervistarla". Un ricordo che il primo cittadino custodisce gelosamente. L'occasione è stata la presentazione del libro di Goldberg 'Frammenti di memoria' edito dal Longanesi al teatro comunale.

L’attrice premio Oscar ha conversato per circa un’ora con il primo cittadino davanti a oltre 300 spettatori, siracusani e non solo. Perché per in molti, a Siracusa, sono venuti appositamente da altre città per incontrare la protagonista di Ghost. "Al termine della presentazione - ricorda Italia - tantissimi hanno voluto farsi autografare il libro e fare una foto con lei. Whoopi, così vuole essere chiamata, per nome, è rimasta quasi due ore a fare autografi, non sottraendosi neppure ai selfie con una generosità e un'umiltà che mi ha veramente colpito". Una serata magica grazie anche alla "semplicità e all’empatia che riesce a trasmettere". "Un altro suo grande dono è la capacità di mettere il suo interlocutore immediatamente a suo agio".

Goldberg è tra le pochissime personalità ad aver conquistato tutti e quattro i principali premi dell’intrattenimento americano – Emmy, Grammy, Oscar e Tony – entrando così nell'élite degli artisti Egot. "E' una personaggio eccezionale, anche per il suo impegno sul fronte dei diritti civili, ha conosciuto molti tra i più grandi del mondo, eppure è una donna schietta, semplice e di una umiltà disarmante, dallo stile composto e sobrio, una grande artista che non trasforma la notorietà in arroganza. E' ovvio che saremmo più che onorati e felici se diventasse nostra concittadina". (di Rossana Lo Castro)

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie