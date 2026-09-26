(Adnkronos) - “La mostra ‘Inventare la natura’ è certamente un orgoglio, ma anche il simbolo di una visione coerente e continua, che fa di Mantova non solo una bellissima città che deve custodire il proprio patrimonio, ma una realtà in cui la cultura è qualcosa di vivo, che continua a produrre ragionamento, domande e, auspichiamo, anche qualche risposta”.

Andrea Murari, Sindaco di Mantova, racconta così il significato dell’esposizione ‘Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio’, presentata da Fondazione Palazzo Te, a compimento dell’anno del Cinquecentenario. La mostra, visitabile dal 26 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 nelle sale monumentali del Palazzo, “è straordinaria - aggiunge il primo cittadino - credo una delle più interessanti del panorama nazionale e internazionale di questo autunno - afferma - Ma soprattutto è un'esposizione perfettamente in linea con la traccia di un programma culturale che dura da molti anni e che proietteremo anche nel futuro”.

Poi approfondisce: “La mostra ‘Inventare la natura’ segue due binari fondamentali: da un lato interroga la grande opera qui a Palazzo Te di Giulio Romano, perché non è solo un contenitore neutro, ma è parte integrante di questo ragionamento sulla natura. Dall'altro - continua - le nostre esposizioni interrogano la contemporaneità e i grandi temi di riflessione: il rapporto con la natura che fa sorgere la domanda "Cos'è l'umano?", in contrapposizione o in armonia con essa. Uno dei grandi temi di riflessione per tutta l'umanità in questa fase storica così difficile”, conclude.