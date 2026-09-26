Meteo, caldo anomalo a fine settembre: temperature fino a 31°C in Italia
(Adnkronos) - Meteo, caldo anomalo in arrivo sull’Italia: tra fine settembre e l’inizio di ottobre l’alta pressione subtropicale favorirà una fase di stabilità e temperature sopra la media, con punte fino a 31°C. Possibile nuovo peggioramento nei primi giorni di ottobre.
Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che la struttura determinerà marcate anomalie termiche positive sull'Europa centro-occidentale, con scarti fino a +8-10°C oltre le medie del periodo tra Francia e Germania.
In Italia l'afflusso d'aria calda porterà i valori massimi diurni su livelli superiori di 3-4°C rispetto alle medie climatologiche di fine settembre: si prevedono temperature massime fino a 26°C a Milano, 28°C ad Aosta e 29°C a Roma.
Dopo il definitivo allontanamento della rapida perturbazione transitata nelle scorse ore, si registreranno gli ultimi residui d'instabilità nella mattinata di oggi tra Salento, Calabria e Sicilia, con isolati piovaschi nel pomeriggio sul settore meridionale calabrese e sulla Sicilia ionica.
Nella giornata di domenica si osserveranno soltanto brevi e locali fenomeni sulla Sicilia meridionale. A partire dal fine settimana, il consolidamento dell'alta pressione favorirà condizioni di generale stabilità atmosferica su tutto il territorio nazionale almeno fino al 1° ottobre.
I valori termici diurni registreranno rialzi localmente marcati. Nella giornata di oggi i valori più elevati si misureranno a Oristano (30°C), Cagliari (29°C) e Aosta (28°C). Domenica si prevedono temperature massime fino a 28°C ad Aosta, Firenze e Sondrio. Lunedì i valori raggiungeranno i 30°C a Oristano e i 29°C a Benevento e Firenze, mentre martedì è previsto un ulteriore incremento con valori fino a 31°C a Oristano, 30°C a Terni e 29°C a Roma.
Per i primi giorni di ottobre le simulazioni modellistiche ipotizzano l'avvicinamento di un sistema perturbato di origine atlantica, con un possibile incremento dell'instabilità a partire dalle Isole Maggiori e una successiva estensione delle precipitazioni al resto della Penisola entro domenica 4 ottobre. Trattandosi di proiezioni a medio termine, il quadro necessiterà di ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti.
NEL DETTAGLIO
Sabato 26. Al Nord e al Centro: tempo stabile e soleggiato. Al Sud e sulle Isole: residua instabilità al mattino su Salento, Calabria e Sicilia, con locali piovaschi nel pomeriggio sui settori ionici e meridionali; generale miglioramento serale.
Domenica 27. Al Nord e al Centro: prevalenza di tempo stabile e soleggiato. Al Sud e sulle Isole: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.
Lunedì 28. Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Temperature massime in aumento, con valori diffusi al di sopra delle medie stagionali.
Tendenza: possibile ingresso di una perturbazione atlantica a partire dalle Isole Maggiori nei primi giorni di ottobre, con potenziale estensione del fronte al restante territorio nazionale entro domenica 4.
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