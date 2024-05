Nuoro

Interessati alcuni comuni

Alcune arre dell’isola saranno interessate da un nuovo test del sistema di allarme pubblico IT Alert: i comuni di Orosei, Siniscola e Posada sperimenteranno la simulazione di maremoto generato da sisma.

Il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà il 15 maggio sarà il seguente: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un maremoto generato da sisma nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai