Sorradile

Sabato sera la cerimonia di premiazione

Sono stati consegnati nella serata di sabato 11 maggio a Sorradile i quattro quattro riconoscimenti del Premio biennale “Lago Omodeo- Noi sardi nel mondo”, che hanno acceso i riflettori su altrettante personalità che hanno dato lustro all’Isola.

Nel corso una cerimonia condotta dalla giornalista Rai Elisabetta Atzeni, sono stati premiati Lia Careddu, attrice storica del Teatro di Sardegna; Andrea Mura, velista che ha appena completato il giro del mondo in solitaria; Giuseppina Testoni, giornalista della Rai; e Maria Grazia Zedda, manager nel campo dell’inclusione sociale, non udente, da tempo residente a Londra. I premiati riceveranno inoltre la cittadinanza onoraria di Sorradile.

La novità di quest’anno sono stati dei premi speciali alle personalità e professionisti che hanno prestato il loro impegno per il borgo del Barigadu.

Hanno ricevuto un riconoscimento: per le istituzioni Pietrino Soddu, personalità politica di alto profilo; per l’arte un premio ai pittori Federico Fadda e Bob Marongiu, al creativo Alfonso Canfora; per lo spettacolo all’attore Benito Urgu; per lo sport al ciclista Fabio Aru e al surfista Francisco Porcella; per la gastronomia agli chef Giovanni Brai, Renzo Corona e Vittorio De Pani; per