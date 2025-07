Napoli-Arezzo 0-2, campioni d'Italia k.o. in amichevole

(Adnkronos) - I campioni d'Italia in carica del Napoli perdono 2-0 con l'Arezzo, club di Serie C, in un match amichevole disputato a Dimaro dove gli azzurri sono in ritiro precampionato. A decidere la partita il calcio di rigore trasformato da Pattarello al 38' e il gol di Varela al 90'.

