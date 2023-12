Silvio Lai: “La Regione troverà la forza di opporsi al Governo sul deposito delle scorie?”

Oristano

Il deputato del Pd contesta l’elenco dei siti possibili



“I sardi potranno ringraziare il Governo regionale e nazionale per il regalo di Natale che sta per arrivare”. Questo il commento del deputato del Pd Silvio Lai sull’elenco delle aree idonee per il deposito nazionale di scorie nucleari, pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: ci sono anche otto siti tra la Marmilla di Oristano e il Sud Sardegna.

“Non sappiamo quale siano stati i criteri di selezione. Certamente”, ha continuato Lai, “la Sardegna ha detto no con tutti i suoi comuni ad ospitare il sito, preferendo l’inserimento alternativo dell’Einstein Telescope. Da una parte il Governo dice di sostenere l’infrastruttura scientifica, dall’altra lascia i siti sardi nelle zone idonee in un evidente contrasto tra le due attività”.

Il deputato si rivolge ai vertici della Regione. “Il Governo sembra in totale confusione con l’Isola: fa una cosa con la mano destra e una diversa e opposta con la mano sinistra. Cosa hanno da dire Solinas e la sua Giunta? E i parlamentari di maggioranza diranno che non sapevano? O avranno la forza di dire che si opporranno alle indicazioni del Governo?”, ha aggiunto Lai.

“Come Pd siamo con tutti i sindaci che unanimemente hanno detto no, scegliendo un percorso di sviluppo diverso e senza nuove servitù”, ha concluso Lai.