Ricoverato per un malore, ma dopo il 118 a casa arrivano i carabinieri: c’era un fucile rubato

Dolianova

Il furto dell’arma era stato denunciato un anno fa



Per un grave malore è stato portato in ambulanza all’ospedale Brotzu, a Cagliari. Insieme al 118, però, a casa dell’uomo – un disoccupato di 53 anni – a Dolianova è intervenuta anche la polizia locale, per la presenza di diverse armi nell’abitazione, e poi anche i carabinieri.

Oltre a tre carabine, una doppietta a cani esterni e diverse cartucce a uso venatorio (a palla, pallettoni e pallini) i carabinieri hanno trovato un fucile semiautomatico Franchi, rubato un anno fa.

Per il padrone di casa è scattata quindi una denuncia per ricettazione e detenzione clandestina di arma da sparo.

Esattamente un anno fa, il proprietario del fucile – un pensionato di 74 anni di Serdiana – ne aveva denunciato il furto.

Giovedì, 14 dicembre 2023