Signal Reload compie 20 anni, a Cagliari performance, sound art, video e concerti - Notizie

Vent'anni di festival e un percorso di ricerca che affonda le radici nell'attività avviata da TiConZero a Cagliari nel 1995. Da giovedì 17 a domenica 20 settembre torna a Cagliari Signal Reload, festival internazionale di performance, sound art, video e concerti organizzato dall'associazione culturale TiConZero, con la direzione artistica di Daniele Ledda.Quattro giornate e 24 appuntamenti negli spazi dell'Exma attraverseranno alcuni dei territori più mobili della ricerca contemporanea: improvvisazione e composizione istantanea, elettronica ed elettroacustica, live media, cinema dal vivo, field recording, strumenti preparati e aumentati, percussioni contemporanee, sculture sonore e pratiche performative.Quella del 2026 sarà un'edizione che assume un significato particolare nella storia della manifestazione. Il ventesimo appuntamento con Signal Reload riporterà infatti al centro la vocazione che ne ha accompagnato il percorso: non la costruzione di un cartellone intorno a un genere, ma la ricerca di relazioni tra linguaggi, esperienze e differenti modi di intendere il suono. Riferimenti musicali di valore storico continueranno così a confrontarsi con pratiche che attraversano e superano le categorie, mentre la musica d'avanguardia, la sperimentazione, l'improvvisazione e l'elettronica entreranno in relazione con le ricerche in campo visivo, performativo e live media.Un cartellone che riunirà Gaia Aloisi e Davide Collu, Elsa Martin, Corprès, Snake Platform, Andrea Cherchi, Ed Carlsen, Valerio Marras e Alessandro Cau, Clavius, Natura Morta & Materia Fantasma, The Sound Of Cixerri, Margine Rosso, Mauro Medda e Massimo Olla, Giuseppe Doronzo, Glauco Salvo, Uncle Faust, putacaso, Andrzej Karałow, R.A.T. - Running Against Time, Federica Deiana, Elide Sulsenti, Andrea Sanna, NOIZELIZ e Henning Frimann, Coincidentia Oppositorum, che tornerà con David Barittoni, Daniele Ledda e Alessandro Olla affiancati da Marco Caredda, e, per la chiusura dell'ultima serata, Alex Manzo e Stefano Secci.Quattro giornate che metteranno così in...

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