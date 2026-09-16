(Adnkronos) - Nuovi treni e nuovo orario per le Linee Vesuviane. Regione Campania ed Eav hanno presentato il piano di potenziamento del servizio. Questa mattina presso la stazione Eav di Porta Nolana, alla presenza del Presidente della Regione Campania Roberto Fico, del Vicepresidente Mario Casillo e dell'Amministratore Unico di Eav Pietro Diamantini, sono stati presentati i nuovi treni Etr 300 e il nuovo orario delle Linee Vesuviane, un programma di riorganizzazione del servizio che punta a garantire una mobilità più semplice, frequente e facilmente consultabile da parte dei clienti.

Più corse, maggiore regolarità e frequenze ogni 30 minuti

Il nuovo orario, che partirà il 17 ottobre, introduce una ciclicità a 30 minuti, superando il precedente sistema basato su una frequenza di 36 minuti. Grazie a questa riorganizzazione, il servizio diventa più regolare e intuitivo, con orari ripetuti e facilmente memorizzabili lungo l'intera giornata. L'offerta complessiva cresce fino a 280 corse giornaliere, per un totale di 39.872 posti a sedere, di 171.988 posti totali offerti al giorno e oltre 9.300 chilometri percorsi ogni giorno sulla rete vesuviana.

Tra le principali novità: 68 corse giornaliere Napoli - Sorrento, con partenze ogni 30 minuti e collegamenti diretti tra il capoluogo e la Costiera Sorrentina. 66 corse Napoli - Torre Annunziata. 58 corse Napoli - Poggiomarino. 60 corse Napoli – Sarno. 28 corse Volla - Baiano. 10 nuovi Etr 300 arricchiscono la flotta.

L'introduzione degli orari mnemonici, con partenze programmate sempre agli stessi minuti nell'arco della giornata, consentirà ai passeggeri di pianificare più facilmente i propri spostamenti, migliorando l'accessibilità e la leggibilità del servizio.La presentazione del nuovo modello di esercizio si inserisce nel più ampio percorso di ammodernamento della rete Eav, che comprende il rinnovo del materiale rotabile, il potenziamento delle infrastrutture e il miglioramento dell'esperienza di viaggio per i clienti.

In questo contesto, l'evoluzione dell'offerta commerciale rappresenta uno degli indicatori più significativi del percorso di crescita; la progressiva variazione è destinata a consolidarsi ulteriormente nei prossimi anni grazie all'introduzione dei nuovi convogli e al nuovo programma di esercizio:Il nuovo programma di esercizio, inoltre, rafforza in modo significativo l’integrazione tra i servizi ferroviari e automobilistici nell’area sorrentina, favorendo una mobilità più semplice, veloce e sostenibile. L’aumento della frequenza dei treni consente infatti di realizzare coincidenze più efficaci con gli autobus nelle stazioni di Sorrento e Vico Equense, migliorando i collegamenti tra la rete ferroviaria EAV e i principali centri del territorio.

A supporto di questa strategia, viene potenziata l’offerta su gomma con un incremento delle corse delle linee 008 Meta-Massalubrense e 009 Circolari di Vico Equense. In particolare, la linea 008 passa da una frequenza di 20 a 15 minuti, mentre le linee 009 raddoppiano di fatto la propria frequenza, passando da 30 a 15 minuti. Questo permette di ridurre i tempi di attesa, aumentare le opportunità di interscambio e rendere più agevoli gli spostamenti quotidiani di residenti e turisti.

Un intervento che consente di ampliare la copertura del servizio e di migliorare l’accessibilità complessiva al territorio, rafforzando il ruolo dell’intermodalità come elemento centrale del nuovo modello di mobilità Eav. Più Vicini Ogni Giorno. L'ingresso in servizio di nuovi 10 elettrotreni dei 56 in fase di fornitura rappresenta un passaggio strategico nel percorso di modernizzazione della rete Eav e testimonia l'impegno della Regione Campania e dell'azienda verso un trasporto pubblico sempre più moderno, efficiente, sostenibile e all'altezza delle esigenze di cittadini, pendolari e turisti.

La nuova generazione di treni è stata sviluppata per garantire maggiore disponibilità dei mezzi, riduzione dei guasti e ottimizzazione della manutenzione e maggiore sicurezza a bordo tramite sistemi di videosorveglianza attivi. Per quanto attiene agli aspetti di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, il treno è stato progettato nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento UE 2020/852 e del criterio DNSH (Do No Significant Harm), assicurando che le scelte progettuali contribuiscano agli obiettivi di sostenibilità senza arrecare danni significativi all'ambiente.

Dal punto di vista dei materiali, il convoglio garantisce elevati standard di economia circolare, con una percentuale di riciclabilità pari all'85% e una recuperabilità complessiva del 95%, favorendo il riutilizzo e il recupero delle componenti a fine vita.

L'efficienza energetica rappresenta uno degli elementi qualificanti del progetto. Il sistema di trazione raggiunge un rendimento di circa l'89%, consentendo di massimizzare l'utilizzo dell'energia impiegata per la movimentazione del treno. A ciò si aggiunge il recupero dell'energia generata durante le fasi di frenatura, che viene monitorata e reimmessa nel sistema contribuendo a una significativa riduzione dei consumi.

Il veicolo è inoltre dotato di sistemi di misurazione e monitoraggio dei consumi energetici della trazione, che permettono un controllo puntuale delle prestazioni e una gestione più efficiente dell'esercizio. La presenza di funzioni intelligenti per la gestione della potenza assorbita consente di ottimizzare l'utilizzo dell'energia disponibile, riducendo gli sprechi e migliorando le prestazioni complessive del sistema.

“Oggi facciamo un passo importante per migliorare concretamente il trasporto pubblico sulle Linee Vesuviane” afferma l’On Roberto Fico – Presidente della Regione Campania. Dieci nuovi treni entrano in servizio e dal 17 ottobre avremo un nuovo orario, più semplice e regolare. Ringrazio l’assessore ai Trasporti Mario Casillo e l’amministratore unico di EAV Pietro Diamantini per il lavoro che stanno portando avanti e per l’impegno nel migliorare il servizio. Sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare, ma la direzione è chiara: offrire ai cittadini un sistema di trasporto pubblico affidabile ed efficiente, all’altezza dei loro bisogni. Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma un ulteriore tassello nel percorso di rilancio di EAV e della mobilità regionale che vogliamo portare avanti con serietà e continuità”

"Il primo passo concreto verso i cittadini sono le 56 corse in più rispetto al 2025” dichiara l’ing. Mario Casillo – Vicepresidente ed assessore ai trasporti della Regione Campania. “La nostra idea di mobilità è chiara: un servizio più affidabile, con più corse e tempi di attesa ridotti. Il nuovo orario, con la ciclicità a 30 minuti e 280 corse giornaliere, va in questa direzione: un sistema più semplice, regolare e vicino alle esigenze di pendolari, studenti, lavoratori e turisti. Il nuovo modello rafforza inoltre l'integrazione tra treni e autobus ed è un ulteriore tassello del percorso di modernizzazione che Regione Campania ed EAV stanno portando avanti, con l'obiettivo di offrire ai cittadini un trasporto pubblico sempre più efficiente."

“Quello che presentiamo oggi non è semplicemente un nuovo orario ferroviario e non sono soltanto nuovi treni” afferma l’ing. Pietro Diamantini, Amministratore Unico di Eav. È l'avvio concreto di una nuova fase per Eav. Una fase nella quale vogliamo cambiare progressivamente il modo in cui l'azienda guarda alla propria offerta, sempre di più orientata alle esigenze dei nostri clienti che utilizzano il treno. Il cliente deve tornare a essere il centro delle nostre decisioni. Questo significa ascoltare le esigenze di chi utilizza un treno per andare al lavoro, all'università, a scuola, per raggiungere un ospedale o un appuntamento. Significa pensare anche ai turisti che scelgono il nostro territorio e che hanno bisogno di un sistema di trasporto semplice, comprensibile e affidabile”.

Questa mattina presso la stazione Eav di Porta Nolana, alla presenza del Presidente della Regione Campania Roberto Fico, del Vicepresidente Mario Casillo e dell'Amministratore Unico di EAV Pietro Diamantini, sono stati presentati i nuovi treni Etr 300 e il nuovo orario delle Linee Vesuviane, un programma di riorganizzazione del servizio che punta a garantire una mobilità più semplice, frequente e facilmente consultabile da parte dei clienti.