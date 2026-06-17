Siglato l'accordo fra l'Aspal e il Comando Militare Esercito Sardegna - Notizie

È stato presentato negli uffici dell'assessorato del Lavoro a Cagliari l'accordo di collaborazione tra l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (Aspal) e il Comando Militare Esercito Sardegna, nell'ambito del progetto "Azioni e percorsi per l'orientamento al lavoro nell'Esercito Italiano". L'intesa, siglata dal direttore generale dell'Aspal Luca Mereu e dal comandante del Cme Sardegna, il generale di Brigata Stefano Scanu, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027.L'obiettivo principale della partnership è quello di sviluppare forti sinergie istituzionali per informare e orientare i cittadini sardi sulle diverse opportunità di carriera offerte dall'Esercito Italiano, rafforzando contestualmente la rete territoriale dei servizi per il lavoro.Le azioni previste si rivolgono in modo specifico ai giovani in uscita dai percorsi scolastici e formativi, ai disoccupati o a chiunque sia in cerca di una nuova occupazione, nonché ai volontari congedati senza demerito dalle Forze Armate, favorendo così l'occupabilità complessiva sul territorio regionale.In virtù di questo accordo, i Centri per l'Impiego di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano — con la prospettiva di coinvolgere in futuro ulteriori sedi dell'isola — diventeranno i punti di riferimento per l'erogazione di servizi di orientamento e informazione dedicati. Le attività sul territorio saranno sviluppate in stretto coordinamento con il personale specializzato del Cme Sardegna e vedranno anche la collaborazione attiva di enti locali, scuole e università, con lo scopo di ampliare il più possibile la conoscenza dei percorsi professionali militari.La cooperazione si tradurrà concretamente nell'organizzazione di giornate di orientamento dedicate e in azioni mirate di animazione territoriale e scouting, utili ai candidati per individuare idonei bandi e concorsi pubblici dell'Esercito. È inoltre previsto un supporto specifico per la presa in carico e l'accompagnamento dei volontari congedati nelle fasi di reinserimento professionale....

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