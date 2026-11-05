Sicurezza sul lavoro, nasce in Sardegna l'osservatorio paritetico - Notizie

Debutta in Sardegna l'osservatorio per la qualità, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, organismo paritetico tra Regione e sindacati nato dal Patto di Buggerru, sottoscritto dalla presidente della Regione Alessandra Todde e dai segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil. Ne fanno parte un rappresentante della presidenza, uno dell'assessorato al Lavoro e uno della Sanità, più uno per ciascuna confederazione, con il supporto di un nucleo di tecnici. Presidente è Mario Arca, fino a giugno assistente di Todde per le relazioni sindacali. Annalisa Fiore e Daniele Cocco rappresentano Lavoro e Sanità, mentre per i sindacati siedono Nicola Cabras (Cgil), nel ruolo di vicepresidente, Pierluigi Ledda (Cisl) e Fulvia Murru (Uil). L'osservatorio analizzerà i dati su infortuni e malattie professionali, individuerà le criticità nei settori produttivi, promuoverà prevenzione e formazione e darà vita a una rete regionale per la sicurezza sul lavoro, con i rappresentanti per la sicurezza Rls, Rlst e Rspp.Particolare attenzione alla diffusione della cultura della sicurezza, a partire dalle scuole."Non si contrappone ai datori di lavoro, ma lavora con i sindacati in maniera paritetica", ha detto Todde, rivendicando un organismo "sovrassessoriale" capace di confrontarsi con tutti i soggetti. Sui controlli e sulle carenze dello Spresal ha precisato: "Non è il lavoro di un ente singolo". La Regione ha messo in campo complessivamente 15 milioni, con una proposta di finanziamento anche per il 2028. Tra un anno, ha assicurato, l'assessora regionale al Lavoro, Desirè Manca, ci saranno "numeri concreti". L'assessora ha richiamato dati allarmanti: "4.700 infortuni in Italia nei primi sette mesi del 2026 e 810 morti sul lavoro nei primi nove mesi, tre al giorno".I sindacati, più volte critici sui tempi del Patto, parlano di "momento della responsabilità". La priorità, dicono,...

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