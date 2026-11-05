Regge accordo Pd-M5s su commissioni, entrano Avs e Orizzonte Comune - Notizie

(di Marzia Piga)) L'accordo tra Pd e M5s tiene, ma il rinnovo degli uffici di presidenza delle commissioni permanenti del Consiglio regionale non è andato in scena senza qualche sorpresa. Dopo il rinvio di due giorni della prima convocazione, per lo stallo tra i due principali partiti della maggioranza, questa mattina i gruppi sono tornati al voto e hanno trovato una sintesi. La principale novità è l'ingresso di Avs e Orizzonte Comune nella partita degli incarichi di vertice, finora distribuiti, nella prima parte della legislatura, tra Pd e M5s, le due forze più rappresentate del campo largo. Un'intesa che ha consentito di sbloccare la situazione ma che non ha cancellato tutte le tensioni. Qualche segnale è arrivato proprio dagli scrutini, in particolare nella prima commissione, Autonomia, e nella quinta, Attività produttive.La distribuzione delle sei presidenze assegna tre incarichi all'area Pd-Pd-Progressisti, uno al M5s, uno ad Avs e uno a Orizzonte Comune. Al Pd confermata la guida della commissione Autonomia con Salvatore Corrias, eletto con 6 voti. Stesso numero di preferenze per Alberto Urpi, candidato alla vicepresidenza per Sardegna 20Venti. Una scheda nulla e un risultato di parità che ha richiesto il ricorso al criterio dell'età: a diventare presidente è stato Corrias, in quanto più anziano. Segretari Antonio Sau (Pd) e Stefano Schirru (Misto).La seconda commissione, Lavoro, Cultura e Formazione professionale, sarà guidata da Diego Loi (Avs), che ha ottenuto 6 voti. Alla vicepresidenza è stata eletta Francesca Masala (FdI) con 3 preferenze. I segretari saranno scelti nella prossima seduta.Al M5s, che ha sacrificato Roberto Li Gioi, resta la presidenza della terza commissione, Bilancio, affidata al coordinatore regionale Alessandro Solinas con 8 voti.Vicepresidente Giuseppe Talanas (Forza Italia), con 5 preferenze. I segretari sono Gianfranco...

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