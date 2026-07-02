Cagliari, Sicurezza sul Lavoro: Carenze in un Ristorante, 1.850 euro di multa per il Titolare

Cagliari, Sicurezza sul Lavoro: Carenze in un Ristorante, Deferito il Titolare

CAGLIARI – I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Cagliari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica il titolare di un ristorante situato in un viale centrale del capoluogo, a seguito di un'ispezione che ha evidenziato gravi carenze nella formazione dei dipendenti in materia di sicurezza.

Le Irregolarità Riscontrate

Il controllo ha permesso di accertare che l'amministratore unico della società aveva omesso di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, contravvenendo alle disposizioni vigenti.

Le Conseguenze

Al termine degli accertamenti, sono state contestate sanzioni amministrative elevate per un importo complessivo di oltre 1.850 euro.

L'operazione rientra nel più ampio quadro dei servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti quotidianamente dall'Arma dei Carabinieri, impegnata a monitorare la regolarità delle attività commerciali e a garantire la massima tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.