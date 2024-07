Siccità, diversi comuni dell'Oristanese restano senz'acqua

A causa della siccità, diversi comuni dell’Oristanese stanno affrontando gravi problemi di approvvigionamento idrico. Flussio, Magomadas, Sagama, Suni e Tinnura sono tra i paesi segnalati da Abbanoa in una comunicazione inviata ai rispettivi Comuni e al servizio di igiene pubblica della Asl di Oristano. L’ente idrico ha evidenziato serie criticità nell’erogazione dell’acqua. “A causa delle condizioni climatiche stagionali, si è registrata una progressiva riduzione della portata idrica in arrivo dalla sorgente Luzzanas. Ne consegue una diminuzione della risorsa disponibile per i serbatoi comunali – fa sapere Abbanoa -. Allo stato attuale la risorsa idrica proveniente dalle sorgenti non è sufficiente a garantire la regolare erogazione idrica nelle 24 ore. Pertanto, non possono escludersi disservizi per improvvisi cali di pressione e/o mancanza di alimentazione soprattutto nelle porzioni più alte dell’abitato e nelle fasce orarie di maggior prelievo”. Di conseguenza, la popolazione è stata sensibilizzata sull’importanza dell’utilizzo razionale della risorsa idrica al fine di prevenire eventuali limitazioni nell’erogazione da parte del gestore del servizio idrico. Questo invito è stato lanciato da

