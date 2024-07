Fede e tradizione, Soddì celebra Santa Maria Maddalena

Soddì si prepara a celebrare la grande festa di Santa Maria Maddalena, un evento atteso che unisce tradizione religiosa e momenti di festa civile. Le celebrazioni, che hanno preso il via sabato 13 luglio, si protrarranno fino al sabato successivo con una variegata serie di eventi che culmineranno con la suggestiva processione e i festeggiamenti in piazza. I festeggiamenti religiosi sono già iniziati sabato 13 luglio e proseguiranno fino a sabato 20 luglio con la novena nella chiesa di Santa Maria Maddalena, ogni sera alle ore 19. Domenica 21 luglio, alle 19, è prevista la novena seguita dai Vespri nella stessa chiesa. Il clou dei festeggiamenti religiosi avverrà lunedì 22 luglio con la Ditta delle Pandele e la suggestiva processione, seguita dalla Santa Messa con Panegirico alle ore 10:30. Per quanto riguarda il programma civile, domenica 21 luglio alle 19, la piazza si animerà con balli tradizionali accompagnati da Paolo Canu all’organetto, Elena Carta alla voce e Lorenzo Mele alla chitarra, con la partecipazione speciale del gruppo di canto

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie