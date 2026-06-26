Il Red Valley Festival resta l'evento sardo con più presenze.
Gli appuntamenti del 14 e del 15 agosto hanno registrato
rispettivamente 20.656 e 18.605 visitatori. E' quanto emerge dal
Rapporto Siae 2025 nel quale vengono riportati sia i dati relativi
agli appuntamenti locali che a quelli nazionali. Sono le serate
danzanti il principale motore economico dell'intrattenimento in
Sardegna, con una spesa di 15,6 milioni di euro, pari al 24,32% del
totale regionale, distribuita su 1.740 serate. Al secondo posto si
collocano i concerti di musica pop, rock e leggera, che generano
13,4 milioni di euro (20,89%) grazie a 1.050 eventi. Seguono le
sale cinematografiche, con 11,5 milioni di euro (17,90%), frutto di
66.232 proiezioni e 1,57 milioni di spettatori. Quarta posizione
per il calcio, che trainato dalla Serie A produce 7,8 milioni di
euro, pari al 12,22% della spesa regionale, con oltre 488 mila
tifosi sugli spalti. Completa la top five la prosa teatrale, con
4,6 milioni di euro (7,23%). Sul fronte delle presenze, i maggiori
richiami si registrano all'Unipol Domus di Cagliari, dove le sfide
casalinghe dei rossoblù hanno fatto segnare i picchi di affluenza
dell'anno. In testa Cagliari-Inter del 27 settembre con 17.244
spettatori, seguita da Cagliari-Roma del 7 dicembre (17.216) e
Cagliari-Bologna del 19 ottobre (17.091).
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