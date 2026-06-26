Siae, il Red Valley Festival si conferma l'evento sardo con più visitatori - Notizie

Il Red Valley Festival resta l'evento sardo con più presenze. Gli appuntamenti del 14 e del 15 agosto hanno registrato rispettivamente 20.656 e 18.605 visitatori. E' quanto emerge dal Rapporto Siae 2025 nel quale vengono riportati sia i dati relativi agli appuntamenti locali che a quelli nazionali. Sono le serate danzanti il principale motore economico dell'intrattenimento in Sardegna, con una spesa di 15,6 milioni di euro, pari al 24,32% del totale regionale, distribuita su 1.740 serate. Al secondo posto si collocano i concerti di musica pop, rock e leggera, che generano 13,4 milioni di euro (20,89%) grazie a 1.050 eventi. Seguono le sale cinematografiche, con 11,5 milioni di euro (17,90%), frutto di 66.232 proiezioni e 1,57 milioni di spettatori. Quarta posizione per il calcio, che trainato dalla Serie A produce 7,8 milioni di euro, pari al 12,22% della spesa regionale, con oltre 488 mila tifosi sugli spalti. Completa la top five la prosa teatrale, con 4,6 milioni di euro (7,23%). Sul fronte delle presenze, i maggiori richiami si registrano all'Unipol Domus di Cagliari, dove le sfide casalinghe dei rossoblù hanno fatto segnare i picchi di affluenza dell'anno. In testa Cagliari-Inter del 27 settembre con 17.244 spettatori, seguita da Cagliari-Roma del 7 dicembre (17.216) e Cagliari-Bologna del 19 ottobre (17.091).



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