(Adnkronos) - Un treno regionale si è bloccato questo pomeriggio all'altezza di piazza Sire Raul, a Milano, vicino alla stazione di Lambrate. A bordo - a quanto apprende l'Adnkronos - ci sarebbero circa trecento passeggeri, bloccati al caldo senz'aria condizionata da circa un'ora. Sul posto sono presenti il 118, i vigili del fuoco, con tre mezzi, la protezione civile e la polizia locale.

Rfi sul suo sito informa gli utenti che "dalle 15.30 la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Milano Lambrate per accertamenti tecnici alla linea elettrica" e rassicura sul fatto che "è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi". Trenord annuncia "ritardi medi di 40 minuti, possibili variazioni di percorso e cancellazioni".