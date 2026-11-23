(Adnkronos) - Sheila Mangubat, protagonista della sesta stagione del reality show americano '90 Day Fiancé: Before the 90 Days', è morta all'età di 35 anni sabato 21 novembre nelle Filippine. La notizia è stata diffusa da David Dangerfield, suo ex fidanzato, attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. Al momento non sono state rese note le cause della morte.

"Mi spezza il cuore condividere la notizia, ricevuta dalla sua famiglia, che Sheila è morta sabato nelle Filippine. Sono devastato e sto ancora cercando di elaborare questa perdita", ha scritto Dangerfield, chiedendo ai propri follower di ricordare nelle loro preghiere il figlio della donna, i suoi familiari e lui stesso.

La storia della coppia era arrivata sul piccolo schermo nel 2023, durante la sesta stagione di 'Before the 90 Days', spin-off del popolare programma televisivo '90 Day Fiancé'. I due si erano conosciuti nel 2021 attraverso un gruppo Facebook dedicato a persone sorde e con problemi di udito. Dangerfield, residente in Nebraska, aveva quindi raggiunto le Filippine per incontrare Sheila di persona, dopo una relazione nata online. Il loro rapporto era stato seguito dalle telecamere del reality, fino alla proposta di matrimonio. La coppia si era però separata nell'ottobre 2025, dopo una relazione segnata dalle difficoltà legate alla procedura per ottenere il visto K-1, dai problemi economici e dalla distanza geografica. Sheila lascia un figlio, Jhonreil, nato da una precedente relazione.