Parte la riforma della disabilità, 'al centro il progetto di vita' - Notizie

Non sarà più la persona con disabilità a cercare il servizio giusto, ma la rete dei servizi a costruirle intorno un percorso su misura. Con questa impostazione la Sardegna dà il via al Decreto legislativo 62/2024, presentata oggi nella sala "Anna Atza" dell'Arnas G.Brotzu di Cagliari.L'evento inaugurale, promosso dall'assessorato regionale della Sanità e dell'assistenza sociale (Direzione generale delle Politiche sociali) con Ares Sardegna, apre un ciclo di appuntamenti sul territorio rivolti a operatori, famiglie e istituzioni locali. La riforma mira a superare la frammentazione dei servizi: un accertamento unificato semplifica le procedure e una valutazione multidimensionale integra sanità, sociale, scuola e lavoro.Il Piano formativo regionale prevede otto incontri, oltre 50 laboratori operativi e circa 1.600 persone coinvolte, tra medici, assistenti sociali, educatori, personale dei Centri per l'impiego, della scuola e dell'università, ordini professionali, Terzo settore, enti ecclesiastici, persone con disabilità e familiari. "Si inverte il paradigma", spiega la direttrice generale delle Politiche sociali, Francesca Piras: a "cucire" il progetto di vita intorno alla persona devono essere la pubblica amministrazione, i servizi e il terzo settore. "L'unità di valutazione diventa multidimensionale perché accanto alla dimensione sanitaria entrano quella scolastica, sportiva e lavorativa".La misura parte dai Comuni, ciascuno con una "porta d'accesso" e un assistente sociale che si fa carico degli utenti del territorio. "Il Comune si raccorda con l'unità di valutazione del Plus e, tramite la centrale operativa territoriale, con quella sanitaria. Possono accedere i beneficiari delle misure per la non autosufficienza e i pazienti cronici con disabilità, con l'obiettivo di estendere l'approccio a ogni bisogno sociale e sociosanitario", conclude Piras.Riproduzione riservata © Copyright ANSA Da non...

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