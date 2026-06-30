Settimo San Pietro, Trovato il Corpo di Teseo Cocco: L'Operaio Scomparso da 10 Giorni è Morto

SETTIMO SAN PIETRO – Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Teseo Cocco, l'operaio di 56 anni di Settimo San Pietro scomparso da 10 giorni. Ieri sera, il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel territorio di Sinnai.

La Scomparsa e le Ricerche

Teseo Cocco era uscito di casa il 22 giugno e aveva fatto perdere le sue tracce. Dopo la denuncia di scomparsa, le ricerche erano state condotte senza sosta da familiari, volontari, Carabinieri di Sinnai e Quartu, Vigili del Fuoco e Nucleo Speleo Alpino. Nonostante gli sforzi, le ricerche hanno avuto un esito tragico.

Il Cordoglio

La notizia del ritrovamento si è rapidamente diffusa a Settimo San Pietro, dove Teseo Cocco era una persona conosciuta e stimata. Il dolore e lo sconcerto hanno colpito tutta la comunità, che si stringe attorno ai familiari in questo momento di grande dolore. Le cause del decesso sono al vaglio degli inquirenti.