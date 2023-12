Settecento chili di fuochi d’artificio sequestrati all’arrivo in porto da Napoli

Cronaca Operazione della Guardia di finanza

I fuochi d'artificio sequestrati a Cagliari all'arrivo da Napoli

Un quantitativo di 700 chilogrammi di fuochi d’artificio è stato sequestrato per la violazione delle normative previste a tutela della sicurezza pubblica.

Il sequestro è stato effettuato dalla Guardia di finanza di Cagliari ed è il secondo del genere negli ultimi 30 giorni.

I finanzieri sono riusciti ad intercettare, nell’ambito dell’ingente flusso di merci che interessa l’area portuale di cagliari, una spedizione proveniente dalla provincia di Napoli il cui successivo controllo ha permesso di individuare i 700 chilogrammi di fuochi d’artificio (di cui un quantitativo netto di polvere da sparo pari a circa 61 chilogrammi) appartenenti alla cosiddetta categoria F2. In base agli accertamenti finora svolti i fuochi d’artificio erano detenuti e trasportati in violazione delle più elementari norme sulla sicurezza dei trasporti e delle persone. Da qui il sequestro.

Dalla Guardia di finanza fanno sapere che l’ingente quantitativo di fuochi d’artificio rinvenuto avrebbe potuto rappresentare un concreto pericolo per la sicurezza di cose e delle persone: l’eventuale accensione accidentale dei fuochi, se conservati in maniera inappropriata, può comportare un gravissimo pericolo per l’incolumità delle persone.

La Guardia di Finanza in questo periodo sta intentensificando il contrasto ai traffici illeciti, finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica, in particolare nel settore dei prodotti pirotecnici, dato l’approssimarsi delle prossime ricorrenze natalizie.

Domenica, 3 dicembre 2023

