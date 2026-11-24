(Adnkronos) - In occasione del mese della prevenzione andrologica, la Società italiana di andrologia (Sia) accende i riflettori sul legame tra alimentazione e salute, evidenziando come il benessere sessuale maschile passi anche dalla tavola e sfatando i falsi miti sui cibi presuntamente 'afrodisiaci'. "In pochi sanno che quando la dieta è sbilanciata i primi segnali arrivano proprio dalla sfera sessuale, mentre in molti credono nell'esistenza di cibi afrodisiaci in grado di migliorare le prestazioni sessuali - spiega Sia - Le evidenze scientifiche internazionali confermano quanto le abitudini alimentari incidano sulla sfera riproduttiva e sessuale: uno studio condotto dall'università degli Studi della Campania su uomini obesi con disfunzione erettile ha dimostrato che, seguendo per 2 anni una dieta ipocalorica associata a regolare attività fisica, quasi 1 uomo su 3 (il 31% del campione) ha recuperato una funzione erettile nella norma".

Sul fronte della prevenzione, continuano gli andrologi, "un monitoraggio decennale su oltre 25.000 uomini (American Journal of Clinical Nutrition) ha evidenziato che un consumo regolare di alimenti ricchi di flavonoidi - come frutti di bosco, agrumi e tè - è associato a una riduzione del 9-11% del rischio di disfunzione erettile. Anche la fertilità risente in modo rapido di ciò che mangiamo, considerando che il ciclo di maturazione degli spermatozoi dura circa 2 mesi: l'assunzione di circa 60 grammi al giorno di frutta secca per 14 settimane è risultata associata a un miglioramento di numero, vitalità, motilità e morfologia degli spermatozoi. Al contrario alcuni studi recenti (Led-Fertyl 2024 e università di Copenaghen, Cell Metabolism 2025) indicano che una dieta ricca di alimenti ultraprocessati, a parità di calorie, favorisce l'aumento del grasso corporeo e si associa a una riduzione dei livelli di testosterone e dell'ormone Fsh, oltre a una minore motilità spermatica.

Gli andrologi Sia invitano tuttavia a diffidare delle credenze popolari sui cibi in grado di migliorare le prestazioni sessuali. "Ostriche, peperoncino e cioccolato, da sempre considerati nell'immaginario collettivo come alimenti afrodisiaci, non aumentano il desiderio né curano un deficit erettile - chiarisce Alessandro Palmieri, presidente della Sia - Altro falso mito da sfatare è quello della bistecca che fa aumentare il testosterone: l'idea che un consumo elevato di carne rossa potenzi la virilità è infondata. Al contrario, un eccesso di grassi saturi e carni lavorate danneggia l'endotelio vascolare, ostacolando proprio l'afflusso di sangue necessario all'erezione. Anche gli alcolici, sebbene possano ridurre temporaneamente i freni inibitori, se consumati in eccesso danneggiano i vasi sanguigni e abbassano la produzione di testosterone".

Ai fini della prevenzione e di una corretta salute sessuale gli specialisti della Società Italiana di Andrologia consigliano di: 1) Seguire il modello mediterraneo privilegiando alimenti freschi e non raffinati per proteggere il microcircolo vascolare; 2) Fare il pieno di flavonoidi inserendo regolarmente frutti di bosco, agrumi e frutta di stagione per sostenere la salute dei vasi sanguigni; 3) Non far mancare nella propria dieta verdura e ortaggi: garantiscono antiossidanti essenziali contro lo stress ossidativo che danneggia gli spermatozoi; 4) Consumare una manciata di frutta secca al giorno: noci, mandorle e nocciole apportano acidi grassi buoni e micronutrienti utili alla qualità del seme.

Ancora: 5) Portare in tavola i legumi: rappresentano un'ottima fonte proteica alternativa alle carni rosse e lavorate; 6) Prediligere il pesce azzurro: ricco di Omega-3, favorisce la fluidità delle membrane cellulari e la circolazione; 7) Ridurre il consumo di cibi ultraprocessati e di zuccheri: merendine, snack confezionati, bevande zuccherate e piatti pronti alterano il metabolismo e l'equilibrio ormonale; 8) Limitare l'alcol, evitando gli eccessi che compromettono sia la risposta erettile sia i livelli di testosterone.