(Adnkronos) - Il Napoli di nuovo in campo in Champions League. Oggi, martedì 24 novembre, gli azzurri affrontano in trasferta il Manchester City - in diretta tv e streaming - nella quinta giornata della fase campionato della più importante competizione europea per club. La squadra di Massimiliano Allegri si trova a quota 3 in classifica in 26esima posizione insieme a Porto, Aek Atene, Villarreal, Lipsia, Feyenoord, Sabah e Lens. I citizens sono invece quarti con 9 punti insieme a Como, Liverpool, Barcellona, Aston Villa, Sporting Lisbona, Brugge, Betis Siviglia e Borussia Dortmund.

La sfida tra Manchester City e Napoli è in programma oggi, martedì 24 novembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Guéhi, Dias, O'Reilly; Anderson, Fernández; Ndiaye, Cherki, Foden; Haaland. All. Maresca.

NAPOLI (3-5-1-1) - Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne; Højlund. All. Allegri.

La partita Manchester City-Napoli sarà visibile in diretta Tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.