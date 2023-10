Servizio di videosorveglianza: di cosa si tratta

Grazie a telecamere e sistemi sofisticati di controllo è oggi possibile mettere in sicurezza qualsiasi edificio e struttura attraverso il servizio di videosorveglianza; infatti, alcuni istituti di vigilanza offrono questo tipo di controllo sia per le abitazioni private, sia per uffici, aziende e negozi.

Come si attua

Il servizio di videosorveglianza presuppone il posizionamento di un sistema video: telecamere posizionate all’interno o all’esterno di un edificio. A seconda dell’ambiente che si intende tutelare si possono posizionare le telecamere solo in alcuni punti strategici, ad esempio vicino ai principali accessi a un edificio, oppure in modo che sia visibile tutta l’area occupata. La scelta di una o dell’altra modalità dipende strettamente dal tipo di edificio su cui si sta vigilando e dalle sue caratteristiche fisiche. La videosorveglianza si può attivare 24 ore su 24, oppure può essere attivata anche solo per alcune ore al giorno, ad esempio durante la notte. Le telecamere possono essere collegate a un sistema di registrazione, oppure possono semplicemente permettere di monitorare gli avvenimenti in atto. Nel caso in cui le telecamere registrino gli eventi è obbligatorio per legge indicarne chiaramente la presenza, in modo che qualsiasi soggetto che accede all’edificio sia a conoscenza della possibilità di essere registrato. Se si è interessati, è bene sapere che sono disponibili servizi di vigilanza e videosorveglianza a Cagliari e in tutta la Sardegna, attivabili contattando un istituto di vigilanza.

Che tipo di telecamere si possono installare

Nei sistemi che consentono di attivare un servizio di videosorveglianza tradizionale, le telecamere sono collegate a un sistema interno all’edificio monitorato. Spesso permettono di registrare gli avvenimenti, in modo che sia possibile risalire all’identità di eventuali ladri o malfattori presenti nell’edificio. I sistemi di nuova generazione possono invece essere collegati tramite la rete cellulare, o la rete wifi interna, al Web. Questo consente il monitoraggio a distanza, da remoto, collegandosi ad appositi sistemi internet che permettono di accedere alla singola telecamera, per verificare gli avvenimenti in atto. Il servizio di videosorveglianza può comprendere il monitoraggio costante, sia che si tratti di un sistema tradizionale o di tipo innovativo. Degli addetti, a distanza o all’interno del sito da vigilare, controllano su dei monitor ciò che avviene e contattano le forze dell’ordine nel caso in cui evidenzino atti criminosi o comunque illeciti.

Telecamere di ultima generazione

Le telecamere per la videosorveglianza oggi disponibili possono essere munite di appositi sensori. Questi permettono di svolgere alcune attività, in modo da migliorare la tempestività e l’efficacia dei controlli. Sono disponibili sensori di allarme, che attivano la singola telecamera solo all’eventuale passaggio di uno o più soggetti; in questo modo chi vigila sulla situazione si allerta solo quando necessario. Altre telecamere invece sono direttamente collegate al sistema antifurto e attivano un allarme sonoro e allertano le guardie giurate in presenza di intrusi.