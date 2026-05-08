(Adnkronos) - Torna la Serie A. Oggi, venerdì 8 maggio, si gioca Torino-Sassuolo per la 36esima giornata di campionato. I granata hanno raccolto due punti nelle ultime tre giornate, mentre i neroverdi hanno battuto il Milan nell'ultimo weekend e stanno vivendo un momento d'oro, coronato dall'attuale decimo posto in classifica a quota 49 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Torino-Sassuolo, in campo stasera alle 20:45:

TORINO (3-5-2) Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone. All. D'Aversa.

SASSUOLO (4-3-3) Turati; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Nzola, Laurienté. All. Grosso.

Torino-Sassuolo sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky, ai canali Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Sfida visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.