Serie A, oggi Torino-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla
(Adnkronos) - La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 14 settembre, i giallorossi affrontano il Torino in trasferta, in una delle sfide conclusive della quarta giornata di campionato. La squadra di Gasperini arriva dal successo contro l'Atalanta e dal pari in Champions contro il Fenerbahce, mentre i granata di Abate hanno battuto la Fiorentina nell'ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.
Ecco le probabili formazioni di Torino-Roma, in campo alle 18:30:
TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Kulenovic. All. Abate
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini
La sfida tra Torino e Roma sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.
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