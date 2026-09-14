Elezioni in Svezia, centrosinistra avanti: sfida all'ultimo voto
(Adnkronos) - Testa a testa nelle elezioni parlamentari in Svezia. Lo spoglio delle schede si va completando e il quadro è all'insegna dell'equilibrio. L'opposizione di centrosinistra guidata dalla socialdemocratica Magdalena Andersson è in vantaggio sul blocco di destra che fa riferimento ai moderati del premier Ulf Kristersson. Il margine è esiguo e, secondo alcune proiezioni, si traduce in un solo seggio di vantaggio in parlamento: 175 contro 174. Le proiezioni dell'authority elettorale, nell'ipotesi più 'larga', propongono un margine di 3 seggi. Secondo l'authority, potrebbe essere necessario attendere fino a giovedì per completare lo spoglio sulla base dei voti provenienti da 6.195 dei 6.312 collegi elettorali. Nel quadro ancora fluido, appare consolidato il calo dell'estrema destra: SD, secondo partito alle elezioni 2022, perde terreno.
Kristersson, il primo ministro in carica, evidenzia che "non abbiamo ancora un risultato definitivo. Quale governo guiderà la Svezia nei prossimi anni è una questione ancora aperta, faremo tutto il possibile per garantire che sia il governo migliore per il nostro Paese", ha detto Kristersson ai sostenitori. "Dovremo attendere i risultati elettorali definitivi. Ma il mio messaggio è chiaro: i socialdemocratici saranno sempre pronti ad assumersi la responsabilità del risultato", il messaggio di Andersson. "Se il nostro vantaggio dovesse essere confermato, la Svezia avrà un nuovo governo".
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it