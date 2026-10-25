(Adnkronos) - Trasferta di Serie A per la Juventus. Oggi, domenica 25 ottobre, i bianconeri sfidano il Lecce - in diretta tv e streaming - al Via del Mare nell'ottava giornata di campionato. La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio di Europa League contro il Rennes per 2-2, mentre nell'ultima di Serie A è stata battuta per 3-0 dalla Lazio all'Allianz Stadium. Quella di Di Francesco invece ha superato l'Udinese per 3-0.

Le formazioni ufficiali:

Juventus - 3-4-1-2 -: Vicario - Gatti, Bremer, Lucumì - Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso - McKennie - Woltemade, Kolo Muani. All. Luciano Spalletti. A disposizione: Neto, Pinsoglio - Rugani, Kelly, Cabal - P.Sarr - Alajbegovic, Zhegrova, Boga.ù

Lecce - 4-3-3 -: Falcone - Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo - Kaba, Ngom, Maleh - N'Dri, Geubbels, Fatah. All. Eusebio Di Francesco. A disposizione: Bleve, Borbei - Siebert, Ndaba, Jean, Scott, Ali Dembélé - Sa.Fofana, Gorter, Gandelman - P.Esteban, J.Monteiro, Stulic.

Lecce-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, e su quelli SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Dazn.